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Посол: Венгрия продолжит блокировать совет Украина-НАТО

Посол: Венгрия продолжит блокировать совет Украина-НАТО - Фото
Иштван Ийдярто (Фото: скриншот из видео UATV Russian/Youtube)
28.11.2019, 14:17

По словам Ийдярто, речь о венгерской автономии или сепаратизме в Закарпатье идти не может

Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью Главкому.

По словам посла, речь не идет о блокировании военной и административной интеграции Украины и с НАТО, а только об общих декларациях на политическом уровне. Венгрия настаивает на праве меньшинств обучаться на родном языке, сказал посол.

При этом Ийдярто подчеркнул, что у Венгрии нет территориальных претензий к Украине, и в Закарпатье не существует условий для автономии и сепаратизма, поскольку там проживает около 150 000 венгров среди 1,2 млн украинцев.

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