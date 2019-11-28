Посол: Венгрия продолжит блокировать совет Украина-НАТО

Иштван Ийдярто (Фото: скриншот из видео UATV Russian/Youtube)

Венгрия продолжит блокировать работу совета Украина-НАТО, поскольку считает принятый закон об образовании нарушающим права человека. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью Главкому.

По словам посла, речь не идет о блокировании военной и административной интеграции Украины и с НАТО, а только об общих декларациях на политическом уровне. Венгрия настаивает на праве меньшинств обучаться на родном языке, сказал посол.

При этом Ийдярто подчеркнул, что у Венгрии нет территориальных претензий к Украине, и в Закарпатье не существует условий для автономии и сепаратизма, поскольку там проживает около 150 000 венгров среди 1,2 млн украинцев.

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