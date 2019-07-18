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18.07.2019, 19:54

МИД Венгрии об агитации в Закарпатье: Мы считаем это естественным

МИД Венгрии об агитации в Закарпатье: Мы считаем это естественным - Фото
Петер Сийярто (фото - EPA)

Сийярто заявил, что Венгрия также не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за кого-то в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает естественным участие иностранных политиков в агитации и удивляется, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников в Закарпатье. Об этом Сиярто заявил в интервью Голосу Америки.

"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", - сказал министр.

Он добавил, что Венгрия также не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за кого-то в Венгрии.

"Мы считаем это естественным. Сербы не имеют никаких проблем с тем, что я посещаю Сербию в течение предвыборной кампании и встречаюсь там с венгерским сообществом. Никаких проблем. Румыния не имеет никаких проблем, Словакия не имеет проблем", - отметил Сиярто.

Министр заявил, что, по его мнению, украинской власти не стоило так негативно реагировать.

Сегодня, 18 июля, сообщалось, что к СБУ и ГПУ обратился замглавы МИД Егор Божок, попросив инициировать действия из-за сепаратизма в союзе венгров Закарпатья. Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыло дело по факту размещения на титульной странице газеты "Карпаталия", издаваемой "Обществом венгерской культуры Закарпатья", изображения части территории Украины в границах Венгрии.

12 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с нардепом и кандидатом-мажоритарщиком в Раду Василием Брензовичем. 

15 июля МИД ответил на частые визиты венгерских политиков в Закарпатье, попросив Будапешт быть осторожнее и не переходить "красные линии". Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко попросил Венгрию не вмешиваться в досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

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Теги: Петер Сийярто, закарпатье, Венгрия, выборы
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