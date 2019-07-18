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18.07.2019, 12:43

В СБУ открыли дело против союза венгров Закарпатья: сепаратизм

В СБУ открыли дело против союза венгров Закарпатья: сепаратизм - Фото
Фото - twitter.com/yehorbozhok

Открытие дела стало реакцией на ранее обращение Министерства иностранных дел к Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре

Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыло дело по факту размещения на титульной странице газеты "Карпаталия", издаваемой "Обществом венгерской культуры Закарпатья", изображения части территории Украины в границах Венгрии. Об этом СБУ в Закарпатской области сообщило в Facebook.

"Изображение части Закарпатской области в границах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства (№ 68, 69 та 73), где находятся населенные пункты венгерского меньшинства (Притисянский район) раскрашены в цвета венгерского национального флага и тем самым условно отделены от другой территории области", - сообщают в СБУ. 

По мнению СБУ, изображение части Закарпатья на фоне венгерского флага имеет признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения. Распространение газеты с этим изображением будет считаться публичным призывом к изменениям территории или границ Украины.  

Ранее к СБУ и ГПУ обратился замглавы МИД Егор Божок, попросив инициировать действия из-за сепаратизма в союзе венгров Закарпатья. 

12 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с нардепом и кандидатом-мажоритарщиком в Раду Василием Брензовичем. 

15 июля МИД ответил на частые визиты венгерских политиков в Закарпатье, попросив Будапешт быть осторожнее и не переходить "красные линии". Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко попросил Венгрию не вмешиваться в досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

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Теги: выборы, сепаратизм, Венгрия, закарпатье
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