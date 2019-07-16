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16.07.2019, 13:31

У Зеленского ответили на визит дипломатов Венгрии на Закарпатье

У Зеленского ответили на визит дипломатов Венгрии на Закарпатье - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что венгерским дипломатам предлагали посетить Закарпатье вместе с украинскими коллегами

Украина просит Венгрию не вмешиваться в досрочные выборы в Раду. Об этом сегодня рассказал замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко, комментируя прибытие высших должностных лиц Венгрии на Закарпатье.

Пристайко отметил, что вчера и сегодня в Украину прибыли две делегации из Венгрии. При этом один из народных депутатов уже встретился с министром иностранных дел Петером Сийярто.

"Я не помню много случаев, кроме недавней поездки в Российскую Федерацию (Юрия Бойко и Виктора Медведчука, - ред.), когда государство проводило бы встречу с отдельными депутатами Верховной Рады", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что МИД отреагировал на этот визит просьбой к венгерской стороне избегать до конца выборов шагов, которые могут рассматриваться как поддержка каких-либо политсил.

"К большому сожалению, наши коллеги не услышали нас и решили действовать волюнтаристски. Мы цивилизованное государство и стараемся не запрещать въезд, например, министру Сийярто, который сегодня прибыл", - сказал он.

Пристайко также привел в пример Словакию, которая "намного жестче ведет себя" по отношению к венгерским соседям, "которые не только к нам таким образом пытаются приезжать".

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Теги: выборы, Венгрия, Петер Сийярто, вадим пристайко
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