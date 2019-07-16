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16.07.2019, 12:50

В офисе Зеленского назвали причину замены 12 послов

В офисе Зеленского назвали причину замены 12 послов - Фото
Пристайко Вадим Фото: radiosvoboda.org

При этом посольство Украины в РФ останется в том же составе

Президент Владимир Зеленский решил сменить 12 послов Украины за рубежом из-за того, что они слишком долго занимают эти должности. Об этом сегодня рассказал замглавы Офиса президента Вадим Пристайко.

Он напомнил, что на сегодня принято решение сменить 12 послов Украины за рубежом, и в ближайшее время на сайте президента появятся указы.

"Большинство из них находятся в должности значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии, в среднем 4-5 лет. Некоторые послы пересидели вдвое больше", - сказал он.

Пристайко отметил, что некоторые из послов, которых намерен уволить Зеленский, назначены не при Порошенко, а "несколько ротаций президентов назад".

По его словам, госсекретарь МИД сегодня и вчера обзвонил каждого из руководителей иностранных дипмиссий, которых планируется сменить, "Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета", - добавил Пристайко.

При этом посольство Украины в РФ останется в том же составе - им управляет временно поверенный по делам Украины в России, отметил замглавы ОП.

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Теги: Владимир Зеленский, посол, дипломат, вадим пристайко
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