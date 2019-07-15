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15.07.2019, 19:39

Зеленский решил обновить дипкорпус: уже уволены 12 послов

Зеленский решил обновить дипкорпус: уже уволены 12 послов - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Идет работа по подбору и оформлению новых послов, сообщили на Банковой

В Офисе президента анонсировали обновление дипломатического корпуса. Уже принято решение о замене 12 послов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Там отметили, что в том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.

"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Сейчас чрезвычайным и полномочным послом Украины в США является Валерий Чалый.

11 июля Рада во второй раз отказалась увольнять Павла Климкина с поста министра иностранных дел. За соответствующий проект постановления N10381 проголосовали только 160 депутатов.

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Теги: Владимир Зеленский, посол, дипломат
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