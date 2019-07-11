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11.07.2019, 17:10

Рада снова отказалась уволить Климкина

Рада снова отказалась уволить Климкина - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парламент не проголосовал за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина и назначение на этот пост Вадима Пристайко

Верховная Рада сегодня, 11 июля, отказалась увольнять Павла Климкина с поста министра иностранных дел. За соответствующий проект постановления N10381 проголосовали только 160 депутатов.

30 мая президент Владимир Зеленский подал в Раду постановление с просьбой отправить главу МИДа в отставку, но на голосовании 6 июня депутаты его не поддержали.

11 июня Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко и увольнении Климкина. В ответ на это глава МИД призвал депутатов поддержать его увольнение. Но депутаты отказались отправлять Климкина в отставку и во второй раз.

Ранее сегодня Комитет по иностранным делам Верховной Рады рекомендовал уволить Климкина и назначить Пристайко. При голосовании за увольнение Климкина один депутат был против, один воздержался. Голосование за Пристайко было единогласным.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Климкина предлагают уволить из-за отсутствия сотрудничества между ним и шестым президентом.

До этого глава МИДа сообщил, что за время президентства Зеленский ни разу с ним не поговорил.

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Теги: верховная рада, МИД, павел климкин, вадим пристайко
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