Рада снова отказалась уволить Климкина

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада сегодня, 11 июля, отказалась увольнять Павла Климкина с поста министра иностранных дел. За соответствующий проект постановления N10381 проголосовали только 160 депутатов.

30 мая президент Владимир Зеленский подал в Раду постановление с просьбой отправить главу МИДа в отставку, но на голосовании 6 июня депутаты его не поддержали.

11 июня Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко и увольнении Климкина. В ответ на это глава МИД призвал депутатов поддержать его увольнение. Но депутаты отказались отправлять Климкина в отставку и во второй раз.

Ранее сегодня Комитет по иностранным делам Верховной Рады рекомендовал уволить Климкина и назначить Пристайко. При голосовании за увольнение Климкина один депутат был против, один воздержался. Голосование за Пристайко было единогласным.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Климкина предлагают уволить из-за отсутствия сотрудничества между ним и шестым президентом.

До этого глава МИДа сообщил, что за время президентства Зеленский ни разу с ним не поговорил.