Климкин призвал депутатов Рады поддержать его отставку

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал депутатов Верховной Рады поддержать решение о его увольнении. Об этом он написал в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - написал Климкин.

30 мая президент Владимир Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны.

6 июня Рада не поддержала увольнение Климкина.

Сегодня Зеленский подписал представление об увольнении Климкина. А также внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел.