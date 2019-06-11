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11.06.2019, 21:29

Климкин призвал депутатов Рады поддержать его отставку

Климкин призвал депутатов Рады поддержать его отставку - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня президент Владимир Зеленский внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал депутатов Верховной Рады поддержать решение о его увольнении. Об этом он написал в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - написал Климкин.

30 мая президент Владимир Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны.

6 июня  Рада не поддержала увольнение Климкина.

Сегодня Зеленский подписал представление об увольнении Климкина. А также внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел.

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Теги: верховная рада, МИД, павел климкин
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