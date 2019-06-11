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11.06.2019, 16:01

Зеленский предлагает назначить нового главу МИД

Зеленский предлагает назначить нового главу МИД - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент подписал представление об увольнении главы МИД Павла Климкина

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом заявил сегодня на брифинге замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Относительно главы МИД. Президент подписал представление об увольнении Климкина. А также внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел", - сказал Рябошапка.

Пристайко - посол Украины при НАТО.

Климкин ранее заявлял, что готов сотрудничать с новой властью и помогать, поскольку у него "сеть связей, есть понимание многих вещей". Он подтвердил, что Зеленский предлагал ему остаться на этой должности: "Я ему объяснил, что я на сегодня считаю это (остаться на должности, - ред.) политически неправильным".

6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.

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Теги: Климкин Павел, вадим пристайко, руслан рябошапка
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