Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада сегодня, 6 июня, не поддержала увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.

Спикер Андрей Парубий отметил, что в Раде зарегистрированы два постановления по отставке Климкина - одно с его просьбой об отставке и президентское представление на увольнение Климкина. При голосовании первый проект N10367 набрал 141 голос, второй проект - N10346 поддержали 137 при 226 необходимых.

Таким образом, Рада отклонила оба проекта постановления.

При этом вчера комитеты Верховной Рады поддержали проекты постановлений президента Владимира Зеленского об увольнении Климкина, а также главы СБУ Василия Грицака.

30 мая Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. В пресс-службе президента также сообщили, что документы на увольнение генпрокурора Юрия Луценко готовятся.