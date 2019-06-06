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06.06.2019, 13:10

Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

Верховная Рада отказалась увольнять Климкина - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В парламенте зарегистрировали два постановления об увольнении Климкина, но депутаты не поддержали ни одного

Верховная Рада сегодня, 6 июня, не поддержала увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.

Спикер Андрей Парубий отметил, что в Раде зарегистрированы два постановления по отставке Климкина - одно с его просьбой об отставке и президентское представление на увольнение Климкина. При голосовании первый проект N10367 набрал 141 голос, второй проект - N10346 поддержали 137 при 226 необходимых.

Таким образом, Рада отклонила оба проекта постановления.

При этом вчера комитеты Верховной Рады поддержали проекты постановлений президента Владимира Зеленского об увольнении Климкина, а также главы СБУ Василия Грицака.

30 мая Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. В пресс-службе президента также сообщили, что документы на увольнение генпрокурора Юрия Луценко готовятся.

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, павел климкин
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