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05.06.2019, 16:52

Комитеты Рады поддержали отставку Климкина и Грицака

Комитеты Рады поддержали отставку Климкина и Грицака - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитеты поддержали представления на увольнения глав МИД и СБУ, однако увольнять министра обороны отказались

Комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, передает Укринформ.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту проголосовать по представлениям президента об увольнении главы Службы безопасности Украины. "Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение зала", - сказал председатель комитета Сергей Пашинский.

Также члены комитета по иностранным делам поддержали проект постановления Владимира Зеленского №10346 об увольнении Климкина.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, присутствовавший на заседании комитета, выразил надежду, что Верховная Рада найдет время и оперативно примет решение.

В то же время, комитет по нацбезопасности и обороне не поддержал представление президента об увольнении министра обороны Степана Полторака. Комитет отказывается поддерживать увольнение, пока Зеленский не озвучит позицию о следующем министре.

30 мая Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. В пресс-службе президента также сообщили, что документы на увольнение генпрокурора Юрия Луценко готовятся. 

 

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Теги: Владимир Зеленский, увольнение, василий грицак, павел климкин, степан полторак, министры
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