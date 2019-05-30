Зеленский просит уволить глав МИД, СБУ и МО. На очереди - Луценко

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Документы на увольнение генпрокурора Юрия Луценко готовятся.

"В представлениях отмечается, что глава государства действует, на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы.

17 мая о своей отставке с поста главы МИД сообщил Климкин. 20 мая увольнительный рапорт Зеленскому подал Грицак. В тот же день об отставке сообщил Полторак. На следующий день стало известно, что он будет и.о. министра обороны до решения парламента.

Ранее сегодня Верховная Рада отказалась поддержать заявление Владимира Гройсмана об отставке с должности премьер-министра.

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