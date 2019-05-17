Глава МИД Павел Климкин уходит в отставку: видео обращения

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин уходит в отставку. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Министр заявил, что намерен принимать участие в выборах в Верховную Раду вместе с командой, принципы которой разделяет.

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"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке. В понедельник в день инаугурации направлю его в Верховную Раду и к новому президенту. Я считаю, что так правильно, правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры", - сказал он, уточнив, что о будущей отставке заранее предупредил избранного президента Владимира Зеленского.

"У него (Зеленского - ред.) должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на строительство внешнеполитической стратегии", - добавил Климкин.

Ранее сегодня стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.

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