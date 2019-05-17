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17.05.2019, 12:00

Цеголко, Елисеев, Ковальчук. Кто покидает АП - источник

Цеголко, Елисеев, Ковальчук. Кто покидает АП - источник - Фото
Святослав Цеголко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня увольняют членов команды действующего президента

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Сегодня в Администрации президента увольняют ряд членов команды действующего главы государства, сообщил LIGA.net высокопоставленный чиновник в АП.

"Сегодня увольняют всех, а не каждого отдельно", - сказал он.

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АП покидают все члены команды Петра Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина Елисеева, Виталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.

"Команда Зеленского уже начала заходить в Администрацию президента", - рассказали в команде Порошенко.

В офисе на Банковой уже побывали представители команды Зеленского - Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир и Андрей Богдан.

Ранее сегодня Ковальчук подал в отставку.

16 мая в эфире телеканала Елисеев тоже сообщил, что уходит в отставку. Он отметил, что передача места – нормальная европейская практика: "Пришла новая команда – не держимся за кресла, не держимся за власть".

В отставку с поста уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске уходит также вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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Теги: Петр Порошенко, администрация президента, увольнения
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