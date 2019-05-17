Цеголко, Елисеев, Ковальчук. Кто покидает АП - источник

Сегодня в Администрации президента увольняют ряд членов команды действующего главы государства, сообщил LIGA.net высокопоставленный чиновник в АП.
"Сегодня увольняют всех, а не каждого отдельно", - сказал он.
АП покидают все члены команды Петра Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина Елисеева, Виталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.
"Команда Зеленского уже начала заходить в Администрацию президента", - рассказали в команде Порошенко.
В офисе на Банковой уже побывали представители команды Зеленского - Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир и Андрей Богдан.
Ранее сегодня Ковальчук подал в отставку.
16 мая в эфире телеканала Елисеев тоже сообщил, что уходит в отставку. Он отметил, что передача места – нормальная европейская практика: "Пришла новая команда – не держимся за кресла, не держимся за власть".
В отставку с поста уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске уходит также вице-спикер парламента Ирина Геращенко.