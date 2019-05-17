Первый замглавы АП Ковальчук подал в отставку

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Об этом LIGA.net сообщили два высокопоставленных источника в Администрации президента.
"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая, поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - объяснил источник.
11 мая действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Алексея Филатова.
Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности, в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, а также представительство президента в судах.
Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах.