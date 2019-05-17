Первый замглавы АП Ковальчук подал в отставку

Виталий Ковальчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Об этом LIGA.net сообщили два высокопоставленных источника в Администрации президента.

"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая, поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - объяснил источник.

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11 мая действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Алексея Филатова.

Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности, в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, а также представительство президента в судах.

Ковальчук дважды возглавлял предвыборный штаб во время президентских кампаний Петра Порошенко: в 2014 и 2019 годах.