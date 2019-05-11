Порошенко уволил замглавы Администрации президента

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Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

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Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности, в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, а также представительство президента в судах.

7 мая сообщалось, что Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Николая Балана.

6 мая сообщалось, что командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.