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11.05.2019, 22:46

Порошенко уволил замглавы Администрации президента

Порошенко уволил замглавы Администрации президента - Фото
Фото: скриншот видео

Алексей Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года

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Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

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Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности, в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, а также представительство президента в судах.

7 мая сообщалось, что Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии Николая Балана.

6 мая сообщалось, что командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.

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Теги: увольнение, алексей филатов, Петр Порошенко
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