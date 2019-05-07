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07.05.2019, 21:09

Порошенко заменил командующего Нацгвардией

Порошенко заменил командующего Нацгвардией - Фото
Фото: пресс-служба президента

Новым командующим стал Николай Балан

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Действующий президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Юрия Аллерова. Соответствующий указ от 7 мая 2019 года опубликован на сайте Администрации президента.

Другим своим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Нацигвардии Николая Балана.

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В сообщении на сайте АП сказано, что, согласно статье 7 закона о Национальной гвардии, командующий НГУ назначается и увольняется президентом по представлению министра внутренних дел.

Порошенко назначил Аллерова командующим Нацгвардией в декабре 2015 года.

Николай Балан - генерал-лейтенант, заместитель командующего Нацгвардии. Был назначен на должность президентом Порошенко 18 апреля 2014 года.

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Теги: Юрий Аллеров, Петр Порошенко, нацгвардия, николай балан
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