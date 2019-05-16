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16.05.2019, 19:38

"Уступаю пространство". Елисеев подал в отставку - официально

"Уступаю пространство". Елисеев подал в отставку - официально - Фото
Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Причина - новая команда, которой замглавы АП уступает место

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Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сообщил, что уходит в отставку. Об этом он сказал в эфире телеканала Прямой.

"Да, эта информация (об отставке – ред.) отвечает действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке. Там образом я хочу очистить пространство для новой команды", - сказал он.

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Елисеев отметил, что передача места – нормальная европейская практика: "Пришла новая команда – не держимся за кресла, не держимся за власть".

"Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать моему преемника, которого, к сожалению, пока что не знаю. Я отхожу в сторону и готов в меру своих возможностей советовать", - подытожил он.

Ранее сегодня стало известно, что вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. 

 

 

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Теги: отставка, ап, Константин Елисеев
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