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17.05.2019, 15:20

Турчинов уходит в оставку с поста секретаря СНБО

Турчинов уходит в оставку с поста секретаря СНБО - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции действующего президента

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко. Об этом LIGA.net рассказали два источника в СНБО и Верховной Раде.

После Революции Достоинства в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.

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Указом президента Петра Порошенко Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года.

Порошенко освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

Во время предвыборной президентской кампании Медведев был спикером штаба Порошенко.

Сегодня в Администрации президента увольняют ряд членов команды действующего главы государства. АП покидают все члены команды Петра Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина Елисеева, Виталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.

При этом команда избранного президента Владимира Зеленского уже начала заходить в Администрацию президента, рассказали в команде Порошенко. В офисе на Банковой уже побывали Кирилл Тимошенко, Сергей Шефир и Андрей Богдан.

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Теги: александр турчинов, снбо
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