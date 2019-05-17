Порошенко уволил своего советника

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей своего внештатного советника. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте АП.

Во время предвыборной президентской кампании Медведев был спикером штаба Порошенко.

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Сегодня в Администрации президента увольняют ряд членов команды действующего главы государства.

АП покидают все члены команды Петра Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина Елисеева, Виталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.