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17.05.2019, 14:55

Порошенко уволил своего советника

Порошенко уволил своего советника - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во время предвыборной президентской кампании Медведев был спикером штаба Порошенко

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Президент Петр Порошенко освободил Олега Медведева от исполнения обязанностей своего внештатного советника. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте АП.

Во время предвыборной президентской кампании Медведев был спикером штаба Порошенко.

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Сегодня в Администрации президента увольняют ряд членов команды действующего главы государства.

АП покидают все члены команды Петра Порошенко, включая пресс-секретаря Святослава Цеголко, замглавы АП Константина ЕлисееваВиталия Ковальчука, главу АП Игоря Райнина.

 

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Теги: Олег Медведев, Петр Порошенко, администрация президента
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