Рада оставила Гройсмана в кресле премьера

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 30 мая, Верховная Рада отказалась поддержать заявление Владимира Гройсмана об отставке с должности премьер-министра.

За его отставку проголосовали всего 97 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, передает из зала заседаний корреспондент LIGA.net.

У Зеленского надеялись, что Рада поддержит отставку премьера.

Перед голосованием лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что страна "находится на грани дефолта", и его фракция поддержит отставку Гройсмана: "Я считаю, Владимир Борисович, абсолютно безответственным в кризисное время писать заявление об отставке".

Глава фракции Народный фронт Максим Бурбак отметил, что новый президент призвал Кабмин уйти в отставку, при этом сам не подал кандидатуры нового премьер-министра и распустил Раду. "Поэтому считаем, что Владимир Гройсман должен дальше работать, потому что нельзя допускать хаоса в экономике и вакуума в исполнительной ветви власти", - сказал он.

От фракции Оппоблока выступила Наталья Королевская, которая заявила о "тотальном зубожінні" людей, раскритиковала пенсионную реформу, реформы здравоохранения и образования.

Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что принятие отставки премьера "несет вред и угрозу для воюющей страны и может привести... к коллапсу национальной экономики".

От Батькивщины выступил Сергей Соболев, который заявил, что Гройсман должен был уходить в отставку сразу после распада коалиции, и задался вопросом, почему в зале нет президента Владимира Зеленского. Он сказал, что Батькивщина будет голосовать за отставку.

Валерий Писаренко от Видродження также заявил, что проголосует за отставку правительства, а Евгений Рыбчинский от Воли народа - что депутаты из его группы не поддержат отставку Кабмина, так как он не отчитался перед парламентом.

20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, Гройсман объявил об отставке. Он предложил президенту вместе с Радой сформировать новую повестку дня, но тот "избрал другой путь". Гройсман заявил, что в случае отставки продолжит работать на должности до создания нового Кабмина. Он также рассказал, что Порошенко предлагал ему идти вместе на выборы, но он отказался.

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