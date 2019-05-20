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20.05.2019, 17:58

Теперь вся ответственность на Зеленском - Гройсман

Теперь вся ответственность на Зеленском - Гройсман - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер сообщил, что предложил президенту вместе сформировать новую повестку дня, но тот "избрал другой путь"

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Своим заявлением о роспуске Верховной Рады и требованием отставки правительства президент Владимир Зеленский взял на себя всю ответственность, уверен премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает кореспондент LIGA.net.

Гройсман сообщил, что после избрания нового президента предложил Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения. "Президент избрал другой путь. Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть на повестке дня", - сказал он.

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Гройсман отметил, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом. Тем не менее, по его словам, он принял решение подать в отставку после заседания Кабмина в среду.

Как ранее сегодня сообщалось, Гройсман намерен подать в отставку после заседания Кабмина в среду, 22 мая.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир гройман
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