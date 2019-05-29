У Зеленского надеются, что Рада поддержит отставку Гройсмана

Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В команде президента Владимира Зеленского надеются, что Верховная Рада поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. При этом они ждут досрочных выборов, чтобы завести в парламент партию Слуга народа и сформировать правительство. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет, если парламент не поддержит отставку Гройсмана, Стефанчук сказал, что в таком случае, по процедуре, нынешний состав Кабмина будет работать дальше.

"Понятно, что сейчас у президента нет таких полномочий, чтобы предпринять что-либо для того, чтобы снять это правительство. Это вопрос фракций, фракционных договоренностей", - сказал он.

"А если этот вопрос не будет проголосован - тогда будем ждать 21 июля с тем, чтобы мы получили возможность законным способом завести фракцию Слуга народа в Верховную Раду и сформировать реальное правительство, которое будет действовать в соответствии с реализацией программы, поддержанной народом Украины", - рассказал Стефанчук.

27 мая спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что вопрос отставки правительства будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

Гройсман ранее заявил, что в случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до формирования нового правительства. 20 мая он подал в отставку.