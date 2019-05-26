Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.05.2019, 20:05

Гройсман: Я продолжу работать и после решения Рады об отставке

Гройсман: Я продолжу работать и после решения Рады об отставке - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер сказал, что останется на своей должности до формирования нового правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до формирования нового правительства. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

"После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства. Так же продолжают работать все министры", - заявил премьер.

Гройсман заверил, что после решения Рады у него, как главы правительства, даже не будет приставки "и.о".

"Если до этого (отставки Гройсмана – ред.) мы работали в плановом режиме, то, очевидно, что сейчас мы переходим в антикризисный режим", - добавил премьер.

Статья 115 Конституции гласит, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства, которое продолжает работать до формирования нового Кабмина. В свою очередь, глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко сообщил LIGA.net, что после голосования Рады за отставку Гройсман перестает выполнять обязанности премьера, и они возлагаются на первого вице-премьера Степана Кубива.

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Во время брифинга он подчеркнул, что после избрания нового президента предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".

24 мая премьер-министр подтвердил свое намерение участвовать в парламентских выборах, анонсировал создание своей политической партии и сказал, как она будет называться.

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир гройсман, отставка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 