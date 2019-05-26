Гройсман: Я продолжу работать и после решения Рады об отставке

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до формирования нового правительства. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

"После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства. Так же продолжают работать все министры", - заявил премьер.

Гройсман заверил, что после решения Рады у него, как главы правительства, даже не будет приставки "и.о".

"Если до этого (отставки Гройсмана – ред.) мы работали в плановом режиме, то, очевидно, что сейчас мы переходим в антикризисный режим", - добавил премьер.

Статья 115 Конституции гласит, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства, которое продолжает работать до формирования нового Кабмина. В свою очередь, глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко сообщил LIGA.net, что после голосования Рады за отставку Гройсман перестает выполнять обязанности премьера, и они возлагаются на первого вице-премьера Степана Кубива.

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Во время брифинга он подчеркнул, что после избрания нового президента предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".

24 мая премьер-министр подтвердил свое намерение участвовать в парламентских выборах, анонсировал создание своей политической партии и сказал, как она будет называться.