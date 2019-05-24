Гройсман сказал, как будет называться его партия

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман, который написал заявление об отставке, анонсировал создание своей политической партии и сказал, как она будет называться. Об этом премьер написал в Twitter.



В этой же публикации Гройсман подтвердил свое намерение участвовать в парламентских выборах.

"Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться "Украинская стратегия". Соберем команду людей, которые четко знают, что нужно стране", - написал премьер-министр.

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20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Во время брифинга он подчеркнул, что после избрания нового президента предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".