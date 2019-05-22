Богдан об отставке Гройсмана: Пусть идет, никто плакать не будет

Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Из-за отставки премьера Владимира Гройсмана коллапса системы управления и экономики не произойдет, считает глава Администрации президента Андрей Богдан. Свое видение ситуации он озвучил в эфире программы Пульс на канале 112 Украина.

"Не проблема, пусть идет", - сказал он.

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Обязанности премьера до назначения нового будет исполнять первый вице-премьер, заявил Богдан. По его словам, будут и. о. министров на местах, "в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет".

Богдан полагает, что отставка Гройсмана, "возможно, одно из самых правильных решений" премьера, так как у старых чиновников якобы есть желание повесить возможные проблемы на нового президента Владимира Зеленского.

"Хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет", - сказал Богдан.

Гройсман написал заявление об отставке с 20 мая.

Вчера советник президента, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95. Спикер парламента заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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