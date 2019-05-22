Климкин оценил первые назначения Зеленского в АП и дал совет

Глава МИД Павел Климкин, который заявил, что уходит в отставку, высоко оценил первые назначения Владимир Зеленского на должности президента. Об этом он написал в своем Facebook.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - заявил он.

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По словам Климкина, офис президента "без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более симпатичной опцией".

Он назвал перезагрузки "интересной штукой" и призвал сделать это как можно скорее.

Ранее Климкин прокомментировал мысль Зеленского о возвращении Донбасса в пятилетний срок словами, что человек, который называет конкретные сроки, "находится в параллельной реальности".

17 мая Климкин заявил, что уходит в отставку. Позже он рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским.

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