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22.05.2019, 08:28

Климкин оценил первые назначения Зеленского в АП и дал совет

Климкин оценил первые назначения Зеленского в АП и дал совет - Фото
Павел Климкин (фото - flickr МИД Литвы)

Глава МИД Украины считает, что лишняя бюрократия в АП не нужна, но нужны лучшие люди

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Глава МИД Павел Климкин, который заявил, что уходит в отставку, высоко оценил первые назначения Владимир Зеленского на должности президента. Об этом он написал в своем Facebook.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - заявил он.

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По словам Климкина, офис президента "без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми был бы более симпатичной опцией". 

Он назвал перезагрузки "интересной штукой" и призвал сделать это как можно скорее.

Ранее Климкин прокомментировал мысль Зеленского о возвращении Донбасса в пятилетний срок словами, что человек, который называет конкретные сроки, "находится в параллельной реальности".

17 мая Климкин заявил, что уходит в отставку. Позже он рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, павел климкин, назначение
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