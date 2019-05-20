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20.05.2019, 14:11

Климкин рассказал о встрече с Зеленским

Климкин рассказал о встрече с Зеленским - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД рассказал, что у него было с Зеленским несколько "суперовых разговоров"

исправлено
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Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1. 

Климкин сказал, что переговоры были "очень хорошими". Но он не планирует продолжать работать министром при новой власти. "У меня было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили", - заявил министр. Он также пообещал, что будет помогать новому президенту, если это будет нужно. 

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Ранее Климкин записал видеообращение о том, что идет в отставку и собирается принимать участие в выборах в Верховную Раду.

ИСПРАВЛЕНО в 16:50. Ранее в заголовке утверждалось со слов Климкина, что Зеленский предлагал ему остаться. Однако в эфире звучали только подробности встречи, а не предложение остаться на должности. Мы исправили новость и просим прощения у читателей. 

Читайте также: Климкин – о выборах в Раду: Членом БПП не был и не буду

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Теги: Владимир Зеленский, МИД, отставка, павел климкин, министр
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