Климкин рассказал о встрече с Зеленским

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

исправлено

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

Климкин сказал, что переговоры были "очень хорошими". Но он не планирует продолжать работать министром при новой власти. "У меня было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили", - заявил министр. Он также пообещал, что будет помогать новому президенту, если это будет нужно.

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Ранее Климкин записал видеообращение о том, что идет в отставку и собирается принимать участие в выборах в Верховную Раду.

ИСПРАВЛЕНО в 16:50. Ранее в заголовке утверждалось со слов Климкина, что Зеленский предлагал ему остаться. Однако в эфире звучали только подробности встречи, а не предложение остаться на должности. Мы исправили новость и просим прощения у читателей.

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