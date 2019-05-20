Климкин – о выборах в Раду: Членом БПП не был и не буду

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин не намерен участвовать в парламентских выборах в составе партии БПП и рассматривает возможность идти на выборы как самовыдвиженец. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

"Я членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь", - заявил он.

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"Я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и по качеству идей были бы достойными, поэтому к предложениям и идеям открыт и, на самом деле, есть много очень классных идей. Если не сложится – нет вопросов…Спокойно, самовыдвиженцем (пойдет на выборы – ред.)", - рассказал Климкин.

По его словам, продолжать работать на посту министра иностранных дел также не собирается.

17 мая глава МИД сообщил, что уходит в отставку, уточнив: "Так правильно, правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры".