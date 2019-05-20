Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 11:15

Климкин – о выборах в Раду: Членом БПП не был и не буду

Климкин – о выборах в Раду: Членом БПП не был и не буду - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД намерен участвовать в парламентских выборах. Возможно - самовыдвиженцем

Реклама
Реклама

Министр иностранных дел Павел Климкин не намерен участвовать в парламентских выборах в составе партии БПП и рассматривает возможность идти на выборы как самовыдвиженец. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

"Я членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь", - заявил он.

Реклама

"Я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и по качеству идей были бы достойными, поэтому к предложениям и идеям открыт и, на самом деле, есть много очень классных идей. Если не сложится – нет вопросов…Спокойно, самовыдвиженцем (пойдет на выборы – ред.)", - рассказал Климкин.

По его словам, продолжать работать на посту министра иностранных дел также не собирается.

17 мая глава МИД сообщил, что уходит в отставку, уточнив: "Так правильно, правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры".

Отправить:
Распечатать:
Теги: БПП, парламентские выборы, павел климкин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 