Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 09:51

Климкин оценил желание Зеленского вернуть Донбасс: Это на года

Климкин оценил желание Зеленского вернуть Донбасс: Это на года - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Глава МИД Павел Климкин считает, что "Донбасс нужно и можно интегрировать в Украину", но это будет продолжаться много лет

Реклама
Реклама

Человек, который называет конкретные сроки освобождения Донбасса, "находится в параллельной реальности". Так глава МИД Павел Климкин прокомментировал LB.ua мысль президента Владимира Зеленского о возвращении оккупированных территорий в пятилетний срок.

"А что такое "Донбасс вернулся"? В какой точке мы можем сказать, что Донбасс вернулся? Процесс полного возврата Донбасса в украинское поле - человеческое и правовое, будет продолжаться не один, не два года и не три года. Это среднесрочная история. Поэтому тот, кто говорит, что это произойдет завтра или послезавтра, или в следующем году, находится в параллельной реальности", - заявил он.

Реклама

По его словам, в переговорном процессе с Москвой решающую роль играет Вашингтон, поскольку "именно США, а не Европа смогут достичь договоренностей с Россией". Однако, отметил он, американская сторона не спешит "вступать в формат": "Для Вашингтона это не просто опция - поскольку появление США в этом формате выгодно Москве, ибо так можно решать не только эти, но и другие вопросы".

Он добавил, что идея о миротворцах ООН еще не похоронена, "но главное там - не много танков с символом ООН, а главное - действующая международная администрация", которая начнет процесс подготовки к местным выборам.

Климкин считает, что глава РФ Владимир Путин может согласиться на это, так как "мандат все равно пройдет через Совбез ООН".

"И если мы даже не пускаем российских миротворцев, их людей с оружием, то все равно Россия будет иметь какое-то косвенное, а не определяющее, влияние на эту международную администрацию", - объяснил он.

17 мая глава МИД Павел Климкин заявил, что уходит в отставку. Позже он рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Россия, США, Донбасс, владимир путин, павел климкин, миротворцы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 