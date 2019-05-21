Климкин оценил желание Зеленского вернуть Донбасс: Это на года

Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Человек, который называет конкретные сроки освобождения Донбасса, "находится в параллельной реальности". Так глава МИД Павел Климкин прокомментировал LB.ua мысль президента Владимира Зеленского о возвращении оккупированных территорий в пятилетний срок.

"А что такое "Донбасс вернулся"? В какой точке мы можем сказать, что Донбасс вернулся? Процесс полного возврата Донбасса в украинское поле - человеческое и правовое, будет продолжаться не один, не два года и не три года. Это среднесрочная история. Поэтому тот, кто говорит, что это произойдет завтра или послезавтра, или в следующем году, находится в параллельной реальности", - заявил он.

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По его словам, в переговорном процессе с Москвой решающую роль играет Вашингтон, поскольку "именно США, а не Европа смогут достичь договоренностей с Россией". Однако, отметил он, американская сторона не спешит "вступать в формат": "Для Вашингтона это не просто опция - поскольку появление США в этом формате выгодно Москве, ибо так можно решать не только эти, но и другие вопросы".

Он добавил, что идея о миротворцах ООН еще не похоронена, "но главное там - не много танков с символом ООН, а главное - действующая международная администрация", которая начнет процесс подготовки к местным выборам.

Климкин считает, что глава РФ Владимир Путин может согласиться на это, так как "мандат все равно пройдет через Совбез ООН".

"И если мы даже не пускаем российских миротворцев, их людей с оружием, то все равно Россия будет иметь какое-то косвенное, а не определяющее, влияние на эту международную администрацию", - объяснил он.

17 мая глава МИД Павел Климкин заявил, что уходит в отставку. Позже он рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским.