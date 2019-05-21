Богдан: Под закон о люстрации я попал несправедливо

Андрей Богдан (скриншот видео)

Новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что его должность не относится к госслужбе, поэтому он, как человек, попавший под люстрацию, может ее занимать. Об этом Богдан сказал в эфире 112 Украина.

Ведущая напомнила, что Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.

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"Да, я попал в этот закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила по 2 млрд грн в год при всех властях. И автор этой коррупционной схемы в реестрах Минюста был одним из авторов закона о люстрации", - сказал юрист.

Он утверждает, что должности главы АП и его замов не относятся сейчас к госслужбе.

"Так случилось, наши предшественники принимали этот закон, что глава АП и его заместители были выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это или глава АП, или его заместитель. Поэтому в этом нет ни одного нарушения ни норм морали, ни норм закона", - сказал Богдан.

При этом он отметил, что считает закон о люстрации "непрофессионально прописанным".

Сегодня президент Владимир Зеленский назначил личного адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой АП.

Ранее Схемы сообщали, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.