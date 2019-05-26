Мы разные: Гройсман не будет объединяться с Порошенко на выборах

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что на досрочные парламентские выборы он пойдет самостоятельно со своей партией. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

Гройсман отметил, что пятый президент Петр Порошенко предлагал ему совместный поход на выборы, которые назначены на 21 июля 2019 года.

"Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - заявил премьер.

По словам Гройсмана, его партия Украинская стратегия будет состоять из молодых людей, которые при этом уже имеют определенный опыт.

24 мая премьер-министр подтвердил свое намерение участвовать в парламентских выборах, анонсировал создание своей политической партии и сказал, как она будет называться.

20 мая Гройсман заявил, что уходит в отставку. Во время брифинга он подчеркнул, что после избрания нового президента предложил Владимиру Зеленскому вместе с парламентом сформировать новую повестку дня, чтобы реагировать на вызовы и угрозы и принимать эффективные решения, но "президент избрал другой путь".