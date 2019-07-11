Комитет по иностранным делам Рады рекомендует уволить Климкина

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Комитет по иностранным делам Верховной Рады рекомендует уволить Павла Климкина с должности главы МИД и назначить на его место Вадима Пристайко. Такое решение было принято сегодня на заседании комитета перед началом утреннего пленарного заседания Рады.

При голосовании за увольнение Климкина один депутат был против, один воздержался. Голосование за Пристайко было единогласным.

В частности, в процессе обсуждения депутат Борис Тарасюк высказался за увольнение Климкина, поскольку тот не согласовал с президентом текст ноты в МИД РФ.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект избирательного кодекса и отставку Климкина.

30 мая президент Владимир Зеленский подал в Раду соответствующее постановление с просьбой отправить главу МИД в отставку, но на голосовании 6 июня депутаты его не поддержали.

11 июня глава государства внес в Верховную Раду представление на назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко и увольнении Климкина. В ответ на это глава МИД призвал депутатов поддержать его увольнение. Но нардепы отказались отправлять Климкина в отставку и во второй раз.