Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 10:19

Комитет по иностранным делам Рады рекомендует уволить Климкина

Комитет по иностранным делам Рады рекомендует уволить Климкина - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Комитет по иностранным делам Рады разблокировал увольнение главы МИД

Комитет по иностранным делам Верховной Рады рекомендует уволить Павла Климкина с должности главы МИД и назначить на его место Вадима Пристайко. Такое решение было принято сегодня на заседании комитета перед началом утреннего пленарного заседания Рады.

При голосовании за увольнение Климкина один депутат был против, один воздержался. Голосование за Пристайко было единогласным.

В частности, в процессе обсуждения депутат Борис Тарасюк высказался за увольнение Климкина, поскольку тот не согласовал с президентом текст ноты в МИД РФ.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект избирательного кодекса и отставку Климкина.

30 мая президент Владимир Зеленский подал в Раду соответствующее постановление с просьбой отправить главу МИД в отставку, но на голосовании 6 июня депутаты его не поддержали. 

11 июня глава государства внес в Верховную Раду представление на назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко и увольнении Климкина. В ответ на это глава МИД призвал депутатов поддержать его увольнение. Но нардепы отказались отправлять Климкина в отставку и во второй раз.  

Отправить:
Распечатать:
Теги: Климкин Павел, борис тарасюк, вадим пристайко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 