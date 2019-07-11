Рада рассмотрит проект избирательного кодекса и отставку Климкина

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект избирательного кодекса и отставку главы Министерства иностранных дел Павла Климкина. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Рады.

На утреннем заседании депутаты закончат рассмотрение более 4 600 поправок к избирательному кодексу с открытыми списками и выйдут на голосование.

Во втором чтении нардепы планируют заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Нардепам предстоит рассмотреть закон об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних лиц. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин понадеялся, что данный законопроект будет принят, поскольку, по его мнению, он направлен на "защиту будущего нашей страны".

Также планируется рассмотрение проекта постановления об увольнении Климкина с поста главы МИД и назначении на его должность заместителя главы Офиса президента Украины Вадима Прийстако. Это будет уже третьей попыткой уволить Климкина.

30 мая Владимир Зеленский подал в Раду соответствующее постановление с просьбой отправить главу МИД в отставку, но на голосовании 6 июня депутаты его не поддержали.

11 июня глава государства внес в Верховную Раду представление на назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко и увольнении Климкина. В ответ на это глава МИД призвал депутатов поддержать его увольнение. Но нардепы отказались отправлять Климкина в отставку и во второй раз.

Ранее Зеленский публчино отчитал и возмутился тем, что глава МИД, не посоветовавшись с ним, "делает утверждения от Украины как от страны".

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