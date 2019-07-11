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11.07.2019, 17:03

У Зеленского назвали основания для увольния Климкина

У Зеленского назвали основания для увольния Климкина - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель главы государства Руслан Стефанчук заявил, что министр иностранных дел не сотрудничал с президентом

Главу Министерства иностранных дел Павла Климкина предлагают уволить из-за отсутствия сотрудничества между ним и президентом Владимиром Зеленским. Об этом представитель президента Руслан Стефанчук заявил сегодня в Верховной Раде.

Во время обсуждения отставки министра иностранных дел нардеп Елена Сотник отметила, что Климкин не представлял отчета о своей работе в парламенте.

"Если президент делает такое представление (на увольнение, - ред.), значит, есть выводы о его неудовлетворительной работе?" - спросила она, попросив уточнить, что является основанием для увольнения главы МИД.

"Что касается сотрудничества - то и президенту, насколько я знаю, не удалось пообщаться с господином Климкиным по вопросам, касающимся его отчета. И именно это стало причиной того, что отсутствует сотрудничество, и это дает все основания президенту обратиться в Верховную Раду с представлением (на увольнение, - ред.)", - заявил Стефанчук.

Сегодня, 11 июля, Рада голосует за увольнение Климкина. 

Ранее глава МИД заявил, что за время президентства Зеленский ни разу с ним не поговорил

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Теги: Владимир Зеленский, павел климкин, услан стефанчук
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