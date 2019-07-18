МИД обратится в СБУ из-за сепаратизма в союзе венгров Закарпатья

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Министерство иностранных дел обратится в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в связи с публикацией в газете "Карпаталия", издаваемой "Обществом венгерской культуры Закарпатья", карты с принадлежностью части территорий Украины к Венгрии. Об этом в Twitter сообщил замглавы МИД Егор Божок.

"Сепаратизм! ГПУ, СБУ должны инициировать производства. Подписал письма", - заявил он.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с нардепом и кандидатом-мажоритарщиком в Раду Василием Брензовичем. В июле с визитом к тому в Закарпатье приезжали трое венгерских топ-чиновника: госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замглавы МИД страны Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа.

15 июля МИД ответил на частые визиты венгерских политиков в Закарпатье, попросив Будапешт быть осторожнее и не переходить "красные линии". Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко попросил Венгрию не вмешиваться в досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.