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18.07.2019, 11:49

МИД обратится в СБУ из-за сепаратизма в союзе венгров Закарпатья

МИД обратится в СБУ из-за сепаратизма в союзе венгров Закарпатья - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

В газете "Карпаталия" с призывом "Венгр, вставай!" была опубликована карта региона с принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины

Министерство иностранных дел обратится в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в связи с публикацией в газете "Карпаталия", издаваемой "Обществом венгерской культуры Закарпатья", карты с принадлежностью части территорий Украины к Венгрии. Об этом в Twitter сообщил замглавы МИД Егор Божок

"Сепаратизм! ГПУ, СБУ должны инициировать производства. Подписал письма", - заявил он. 

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с нардепом и кандидатом-мажоритарщиком в Раду Василием Брензовичем. В июле с визитом к тому в Закарпатье приезжали трое венгерских топ-чиновника: госсекретарь правительства Арпад Янош Потапи, замглавы МИД страны Левенте Модер и уполномоченный правительства по сотрудничеству с Закарпатьем Иштван Грежа. 

15 июля МИД ответил на частые визиты венгерских политиков в Закарпатье, попросив Будапешт быть осторожнее и не переходить "красные линии". Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко попросил Венгрию не вмешиваться в досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

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Теги: выборы, сепаратизм, Венгрия, закарпатье
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