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16.07.2019, 14:53

Венгрия: Новые отношения с Украиной возможны только после выборов

Венгрия: Новые отношения с Украиной возможны только после выборов - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Петер Сийярто заявил, что Венгрия разработала план по улучшению отношений с Украиной

Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО, а также вложит 50 млн евро в развитие пограничной инфраструктуры, если Киев вернет закарпатским венграм "право на обучение на родном языке". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Берегово, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в Раду.

"Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, которая сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами", - сказал Сийярто.

Он заявил, что Венгрия разработала план по улучшению отношений с Украиной.

"Как только она (украинская власть, - ред.) вернет венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это 50 млн евро. На эти деньги можно развивать инфраструктуру" – сказал венгерский министр.

В частности, по его словам, Венгрия готова построить четыре новых КПП на венгерско-украинской границе.

Врио министра иностранных дел Егор Божок высказал послу Венгрии Иштвану Ийдярто обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины в контексте предстоящих выборов в Раду. 

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Теги: выборы, Венгрия, Петер Сийярто
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