Венгрия назвала украинский закон об образовании полуфашистским

Фото: пресс-служба правительства Венгрии

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал украинский закон об образовании полуфашистским. Это следует из сообщения пресс-службы венгерского правительства.

"Сейчас в Украине действует правительство, которое попирает права меньшинств, и оно предложило полуфашистское законодательство об образовании", - заявил Гуйяш.

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Венгрия по-прежнему ожидает от Украины изменений в законодательстве, добавил он.

В декабре прошлого года Венгрия решила открыть в Закарпатье бесплатные курсы украинского языка для этнических венгров. До этого официальный Будапешт открыл в Закарпатье курс венгерского языка.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит препятствовать сближению Украины с НАТО до тех пор, пока Киев не предоставит юридические гарантии прав венгерского меньшинства.