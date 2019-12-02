Посол заявил, что венграм трудно учиться на украинском языке

Иштван Ийдярто (Фото - скриншот извидео UATV Russian - Youtube)

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что изучать украинский язык лично ему "очень сложно, потому что есть путаница с русским". Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Самый главный аргумент украинской стороны - это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не говорят на украинском языке. Но это опять вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка (преподается, – ред.)", - отметил посол.

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По его словам, украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут изучаться на украинском языке.

"Наш подход - ребенок должен изучать предметы на своем родном языке, поскольку именно на родном языке лучше усваивается материал. Украинский изучался бы пять раз в неделю", - объяснил дипломат, уточнив, что он учился только на венгерском.

Он считает, что "смешанная система, которую предлагается ввести, приведет к тому, что дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут".

17 мая МИД Венгрии выразило надежду, что с президентом Зеленским "смогут решиться проблемные вопросы " венгерского нацменьшинства в Украине.

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