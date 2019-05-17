Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 10:40

МИД Венгрии о языковом законе: Надеемся на Зеленского

МИД Венгрии о языковом законе: Надеемся на Зеленского - Фото
Фото: пресс-служба правительства Венгрии

В Венгрии считают, что при президентстве Зеленского "смогут решиться проблемные вопросы" венгерского нацменьшинства в Украине

Реклама
Реклама

Министерство иностранных дел Венгрии выражает надежду, что с избранным президентом Владимиром Зеленским "смогут решиться проблемные вопросы" венгерского нацменьшинства в Украине. Таким образом венгерский МИД прокомментировал подписание действующим президентом Петром Порошенко языкового закона, сообщает Радио Свобода.

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко".

Реклама

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - заявляет МИД.

Министерство повторило ранее озвученные утверждения о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что закон об украинском языке неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.

Зеленский, напомним, собирался провести "тщательный анализ" текста закона.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, языковой закон, Петр Порошенко, МИД, Венгрия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 