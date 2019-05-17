МИД Венгрии о языковом законе: Надеемся на Зеленского

Фото: пресс-служба правительства Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии выражает надежду, что с избранным президентом Владимиром Зеленским "смогут решиться проблемные вопросы" венгерского нацменьшинства в Украине. Таким образом венгерский МИД прокомментировал подписание действующим президентом Петром Порошенко языкового закона, сообщает Радио Свобода.

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко".

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"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого", - заявляет МИД.

Министерство повторило ранее озвученные утверждения о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что закон об украинском языке неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине.

Зеленский, напомним, собирался провести "тщательный анализ" текста закона.