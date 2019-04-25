В Венгрии раскритиковали языковой закон, надеются на Зеленского

Петер Сиярто (фото - ЕРА)

Закон об украинском языке, принятый сегодня Верховной Радой – неприемлем и нарушает права венгерского сообщества в Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает местное издание Hirado.

По его словам, принятый закон отражает видение президента Петра Порошенко, который "проводил антивенгерскую политику". "Однако украинские избиратели подавляющим большинством избрали другого президента - Владимира Зеленского - и положили конец эпохе Порошенко", - сказал Сиярто.

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Он заявил, что Венгрия надеется на основе "взаимного уважения найти решения и прояснить ситуацию с новым, избранным президентом" Украины.

Венгерский министр также добавил, что после вступления в должность Зеленского сделают "все возможное, чтобы восстановить отношения между Украиной и Венгрией".

Как сообщалось ранее, за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.

Зеленский назвал вопрос единого государственного языка в Украине "бескомпромиссным".

По словам министра культуры Евгения Нищука, все спорные моменты убрали из проекта закона о государственном языке и его принятие не приведет к притеснениям представителей других национальностей.