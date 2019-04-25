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25.04.2019, 16:05

Нищук: Языковой закон не приведет к притеснениям

Нищук: Языковой закон не приведет к притеснениям - Фото
Евгений Нищук (фото - president.gov.ua)

Раньше Украина, не считая "сателлитов России", была единственной страной в Восточной Европе, которая не имела закона о государственном языке

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Все спорные моменты убрали из проекта закона о государственном языке и его принятие не приведет к притеснениям представителей других национальностей. Об этом в программе Ваша свобода сказал министр культуры Евгений Нищук.

"Ни в коем случае этот закон не свидетельствует, что что-то будет функционировать за счет другого языка, что любой другой язык, который есть в Украине, а мы действительно многонациональная и многоязычная страна, мультикультурная – будет притесняться", - сказал он.

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Нищук отметил, что до сегодняшнего дня Украина, не считая "сателлитов России", была единственной страной в Восточной Европе, которая не имела полноценного закона о государственном языке.

Как сообщалось ранее, за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.

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Теги: язык, евгений нищук, закон о языке
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