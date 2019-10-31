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Венгрия хочет гарантий для своих соплеменников в Украине

Венгрия хочет гарантий для своих соплеменников в Украине - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)
31.10.2019, 10:35

Виктор Орбан подчеркнул, что вопрос снятия вето с заявления послов НАТО не нужно рассматривать "в венгерско-российском контексте"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что заявление послов НАТО в отношении Украины приостановлено Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству. Об этом сообщает УНИАН.

На совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным Орбан сказал, что Венгрия рекомендовала рассмотреть заявление послов НАТО вторично, и дискуссия еще не закончена. Политик утверждает, что венгерское меньшинство на Закарпатье страдает от дискриминации, живет под угрозой и часто подвергается физическому насилию.

Венгерская сторона в случае одобрения заявления послов НАТО ожидает получения гарантии украинской стороны в том, что она будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии.

Орбан считает, что без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека, и подчеркивает, что это вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать "в венгерско-российском контексте".

30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом по итогами визита НАТО в Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязательства по отношению к национальным меньшинствам в соответствии с международным правом.

  • Венецианская комиссия получила письмо с просьбой подготовить выводы об украинском законе о языке. Письмо направил глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат от Великобритании, консерватор Роджер Гейл. Этот комитет отслеживает соблюдение странами-членами СЕ обязательств в сфере демократии, верховенства права и защиты прав человека.

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