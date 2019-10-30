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Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине

Венгрия заблокировала заявление послов НАТО по Украине - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.10.2019, 14:05

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не готова жертвовать интересами 150000 соплеменников в Украине

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом по итогами визита НАТО в Украину. Об этом сообщает Daily News Hungary.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности по отношению к национальным меньшинствам в соответствии с международным правом. Несколько предложений, по его словам, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Предложения были отклонены, и Сийярто отметил, что "у нас не было иного выбора кроме наложения вето на декларацию". По словам министра, Венгрия не готова жертвовать интересами 150000 этнических венгров, которые живут на Западной Украине. 

По мнению Сийярто, нарушение прав нацменьшинств государством, являющимся членом НАТО (подразумевается стремление Украины к членству в Альянсе), должно было быть зафиксировано в данном документе.

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Петер Сийярто заявление послов нато этнические венгры
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