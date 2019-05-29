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29.05.2019, 06:30

Волкер: Венгрия делает ошибку, блокируя комиссию Украина-НАТО

Волкер: Венгрия делает ошибку, блокируя комиссию Украина-НАТО - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа по Украине отметил, что действия РФ в Украине должны беспокоить каждого члена НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе. Об этом сообщает Громадське.

Волкер отметил, что действия РФ в Украине должны беспокоить каждого члена НАТО.

"Перед Украиной стоят важные внешние вызовы – вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включительно с Венгрией. И я думаю, блокирование встреч комиссии НАТО-Украина является ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры относительно языка венгерского меньшинства в Украине", - сказал Волкер.

Он отметил, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО и выразил надежду, что ситуация разрешится при новом президенте.

"Сейчас нет никакого прогресса относительно снятия вето Венгрии на встрече между Украиной и НАТО. Надеюсь, что с избранием президентом Владимира Зеленского, родным языком которого является русский", - добавил Волкер.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы АП. Кандидатура на должность посла Украины в НАТО, которая освободилась после назначения Пристайко, будет рассматриваться после назначения нового министра иностранных дел, который должен представить претендента президенту. Пока посла в Альянсе у Украины нет.

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Теги: Курт Волкер, языковой закон, нато
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