Некому назначить: Украина остается без посла в НАТО

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Кандидатура на должность посла Украины в НАТО, которая освободилась после назначения Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента, будет рассматриваться после назначения нового министра иностранных дел, который должен представить претендента президенту. Об этом заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц, передает Укринформ.

"Кандидатура еще не рассматривается, поскольку кандидатуру посла и постоянного представителя президенту вносит министр иностранных дел. Поскольку Павел Анатольевич Климкин сейчас находится в отпуске и подал в отставку, сейчас формально некому внести кандидатуру. Поэтому, я думаю, что как только политические страсти улягутся, процесс назначения послов будет восстановлен", - сказал Заяц.

Отвечая на вопрос, может ли быть этой кандидатурой нынешний заместитель министра иностранных дел Егор Божок, ранее работавший послом Украины в НАТО, Заяц отметил, что как государственный секретарь не может этого сказать.

"Это было бы логично. Но какая будет логика у министра, кто будет этим министром, и какое будет принято политическое решение, кроме министра и президента никто не скажет", - отметил Заяц.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы АП.