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22.05.2019, 18:24

Новый указ Зеленского. Пристайко стал заместителем главы АП

Новый указ Зеленского. Пристайко стал заместителем главы АП - Фото
Вадим Пристайко (скриншот из видеозаписи)

Указ о назначении главы миссии Украины при НАТО на должность замглавы АП опубликовали на сайте президента

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Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко будет заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства сегодня, 22 мая.

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Вчера советник президента, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95Спикер парламента заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения КонституцииLIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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Теги: администрация президента, вадим пристайко
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