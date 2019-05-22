Новый указ Зеленского. Пристайко стал заместителем главы АП

Вадим Пристайко (скриншот из видеозаписи)

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко будет заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства сегодня, 22 мая.

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Вчера советник президента, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95. Спикер парламента заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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