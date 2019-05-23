Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 15:55

Венецианскую комиссию попросили проверить языковой закон Украины

Венецианскую комиссию попросили проверить языковой закон Украины - Фото
Венецианская комиссия

По данным СМИ, вывод об украинском законе комиссия сделает в октябре или декабре

Венецианская комиссия получила письмо с просьбой подготовить выводы об украинском законе о языке, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Письмо направил глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат от Великобритании, консерватор Роджер Гейл. Этот комитет отслеживает соблюдение странами-членами СЕ обязательств в сфере демократии, верховенства права и защиты прав человека.

Deutsche Welle со ссылкой на свои источники в СЕ сообщает, что вывод Венецианской комиссии о языком законе может быть сделан во время октябрьской или декабрьской пленарной сессии.

18 мая делегация РФ обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием в Украине закона о государственном языке. Совбез обсуждать закон отказался.

Читайте также: "Просто оставьте нас в покое". Украина ответила россиянам в ООН

Отправить:
Распечатать:
Теги: языковой закон, венецианская комиссия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 