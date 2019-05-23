Венецианскую комиссию попросили проверить языковой закон Украины

Венецианская комиссия

Венецианская комиссия получила письмо с просьбой подготовить выводы об украинском законе о языке, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Письмо направил глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат от Великобритании, консерватор Роджер Гейл. Этот комитет отслеживает соблюдение странами-членами СЕ обязательств в сфере демократии, верховенства права и защиты прав человека.

Deutsche Welle со ссылкой на свои источники в СЕ сообщает, что вывод Венецианской комиссии о языком законе может быть сделан во время октябрьской или декабрьской пленарной сессии.

18 мая делегация РФ обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием в Украине закона о государственном языке. Совбез обсуждать закон отказался.

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