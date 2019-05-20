Совбез ООН отказался обсуждать языковой закон Украины

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Члены Совета безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ по поводу украинского "языкового закона". Соответствующее решение было принято в самом начале заседания, переадает Укринформ.

"Мы протестуем против проведения этого заседания и призываем других членов проголосовать против принятия его повестки дня", - заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра.

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Делатра объяснил, что принятый 25 апреля закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией в Донбассе. Он считает, что Россия специально инициировала проведение этого заседания в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы использовать Совет безопасности для своих целей.

Его слова поддержали представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, заместитель постпреда США Джонатан Коэн и постпред Польши при ООН.

На голосование был поставлен процедурный вопрос о проведении заседания, и против его принятия проголосовали шесть государств-членов, за - пять, четыре страны воздержались. Заседание было отменено из-за отсутствия решения о принятии его процедуры.

18 мая сообщалось, что делегация РФ обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием в Украине закона о государственном языке.