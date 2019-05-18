Россия инициирует заседание Совбеза ООН по языковому закону

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Делегация Российской Федерации в ООН обратилась к председателю Совета безопасности с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой закона о государственном языке. Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил в Facebook.

По словам Николенко, заседание может состояться в следующий понедельник.

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"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - написал он.

Николенко отметил, что решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председатель.

"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил представитель Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. Позже комитет министров Совета Европы поддержал решение, по которому все страны-члены, включая Россию, должны голосовать на выборах нового генсекретаря организации в июне.